Інтерфакс-Україна
Події
17:38 21.05.2025

Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

1 хв читати
Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

Під загрозою зміни української ідентичності на російську на тимчасово окупованих РФ територіях України перебувають 1,6 млн дітей, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Під загрозою заміни української ідентичності (індоктринації) на російську та мілітаризації загалом перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях. Потрібен постійний розголос та посилення санкцій проти рф саме за злочини проти українських дітей, які є проявами геноциду", - написала Кондратюк у Фейсбуці після зустрічі з директоркою Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів, співголовою міжнародної експертної групи високого рівня в ініціативі президента України Bring Kids Back UA Геленою Кеннеді.

За словами Кондратюк, РФ активізує кампанію з "перевиховання" українських дітей у своїх військово-патріотичних таборах.

"За різними даними через ці табори вже пройшли 10-12 тисяч наших дітей", - зазначила віцеспікер.

Вона нагадала, що Росія фактично викрала щонайменше 19 тис 546 українських дітей, з яких вже вдалося повернути 1307.

"На жаль, встановлення обставин депортації українських дітей ускладнюється з кожним днем, оскільки Росія навмисно приховує свої злочини", - підкреслила Кондратюк.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради знаходиться з візитом у Великій Британії.

Теги: #верховна_рада #кондратюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 21.05.2025
Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

16:53 20.05.2025
У Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором

У Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором

18:42 14.05.2025
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти

17:54 14.05.2025
Верховна Рада просить президента посмертно присвоїти звання "Герой України" Вікторії Рощиній

Верховна Рада просить президента посмертно присвоїти звання "Герой України" Вікторії Рощиній

17:06 14.05.2025
Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

16:01 14.05.2025
Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

10:51 09.05.2025
Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

21:37 07.05.2025
Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

15:47 07.05.2025
Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

14:37 06.05.2025
Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА