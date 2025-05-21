Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

Під загрозою зміни української ідентичності на російську на тимчасово окупованих РФ територіях України перебувають 1,6 млн дітей, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Під загрозою заміни української ідентичності (індоктринації) на російську та мілітаризації загалом перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях. Потрібен постійний розголос та посилення санкцій проти рф саме за злочини проти українських дітей, які є проявами геноциду", - написала Кондратюк у Фейсбуці після зустрічі з директоркою Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів, співголовою міжнародної експертної групи високого рівня в ініціативі президента України Bring Kids Back UA Геленою Кеннеді.

За словами Кондратюк, РФ активізує кампанію з "перевиховання" українських дітей у своїх військово-патріотичних таборах.

"За різними даними через ці табори вже пройшли 10-12 тисяч наших дітей", - зазначила віцеспікер.

Вона нагадала, що Росія фактично викрала щонайменше 19 тис 546 українських дітей, з яких вже вдалося повернути 1307.

"На жаль, встановлення обставин депортації українських дітей ускладнюється з кожним днем, оскільки Росія навмисно приховує свої злочини", - підкреслила Кондратюк.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради знаходиться з візитом у Великій Британії.