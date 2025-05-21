Інтерфакс-Україна
Події
16:30 21.05.2025

Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

1 хв читати
Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

Підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області екстрадовано в Україну з Федеративної Республіки Німеччина, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу м. Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в середу.

За інформацією САП, екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами ФРН та Республіки Польща.

В прокуратурі нагадують, що підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 05 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.

Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова".

В САП зазначають, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Теги: #сап #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 20.05.2025
Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до хабаря - САП

Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до хабаря - САП

14:36 13.05.2025
Гроза очікується у Київській області до кінця дня - синоптики

Гроза очікується у Київській області до кінця дня - синоптики

14:09 12.05.2025
БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

09:24 11.05.2025
Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

20:11 08.05.2025
САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

15:45 08.05.2025
САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

09:46 07.05.2025
В Бучанському районі пошкоджені 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, постраждалих нема

В Бучанському районі пошкоджені 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, постраждалих нема

16:48 06.05.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

16:02 01.05.2025
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 2–4 травня в Києві та області

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 2–4 травня в Києві та області

12:03 26.04.2025
Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік

Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

Президент Павел не виключає, що в рамках європейських гарантій безпеки Україні Чехія зможе надати спеціальні тренування

Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА