Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

Підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області екстрадовано в Україну з Федеративної Республіки Німеччина, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу м. Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в середу.

За інформацією САП, екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами ФРН та Республіки Польща.

В прокуратурі нагадують, що підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 05 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.

Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова".

В САП зазначають, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.