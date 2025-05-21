Інтерфакс-Україна
Події
13:46 21.05.2025

Графік відключень світла тепер можна перевіряти без застосунку: у "Києві Цифровому" новий віджет

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Графік відключень світла тепер можна перевіряти без застосунку: у "Києві Цифровому" новий віджет
Фото: Pixabay

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася нова функція – можливість додати на головний екран смартфона віджет із графіком відключень світла, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася нова функція – можливість додати на головний екран смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці швидко перевіряти ситуацію зі світлом за своєю адресою без потреби відкривати застосунок", - йдеться у повідомленні КМДА на сайті з посиланням на команду "Київ Цифровий".

Віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення, а також синхронізується з графіком і сповіщеннями сервісу ДТЕК Світло.

Повідомляється, щоб встановити віджет на Android, потрібно натиснути на вільне місце на головному екрані, вибрати розділ Віджети та Київ Цифровий, а потім – потрібну адресу зі списку або додати нову. За аналогічним принципом можна змінити адресу або видалити віджет.

Для користувачів iOS достатньо затиснути іконку застосунку в меню смартфона, вибрати вигляд віджета і підтвердити потрібну адресу. Графік у ньому відображатиметься, тільки якщо користувач додав адресу й авторизувався в застосунку.

Віджет доступний у двох форматах – великому та малому, тож кожен зможе вибрати зручний розмір для свого екрану.

 

Теги: #відключення_світла #київ_цифровий

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