Інтерфакс-Україна
Події
12:21 21.05.2025

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

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Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що президент США Дональд Трамп не має достатнього впливу у переговорах з російським лідером Путіним, та припустився помилок у переговорах з Росією.

"Трамп неправильно оцінив свою переговорну позицію щодо Путіна. Американський президент мав би усвідомити, що Путіна не можна переконати лише особистими переговорами", - сказав він під час інтерв'ю в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Пісторіус зазначив, що Трамп виключив перспективу вступу України до НАТО як основу для переговорів. "Це було дуже погано для подальших мирних переговорів", - додав він.

За словами міністра оборони, його очікування від останньої телефонної розмови між Трампом і Путіним не були особливо високими, і вони фактично не виправдалися.

"Наразі нічого не відбулося, окрім того, що втягується нова часова петля. Наразі обговорюється меморандум, потім розглядається можливість переговорів у Ватикані. Це призведе лише до того, що Путін зможе продовжувати свій наступ. Миру не видно. Якби Путін хотів миру або припинення вогню, він міг би досягти його сам і сісти за стіл переговорів", - заявив Пісторіус.

Теги: #путін #пісторіус #трамп

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