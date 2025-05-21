Інтерфакс-Україна
Події
11:32 21.05.2025

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

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Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував позицію найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) щодо підтримки України на її шляху до НАТО, передає Польське радіо.

Як повідомляється на сторінці "Польського радіо для України" у фейсбуці у середу, під час виступу в Сеймі Туск звинуватив політиків PiS у раптовій зміні поглядів.

"Політики "Права і справедливості" за одну ніч змінили свої погляди. Ще вчора підтримували вступ України до НАТО, а сьогодні — підтримують кандидата, який прямо виступає проти цього", — сказав Туск.

Йдеться про кандидата в президенти Кароля Навроцького, якого підтримує PiS. Він заявив про готовність підписати декларацію Славоміра Менцена, лідера "Конфедерації", яка передбачає окрім іншого блокування вступу України до НАТО.

Туск нагадав, що президент Лєх Качинський, лідер PiS у минулому, був рішучим прихильником євроатлантичної інтеграції України:

"Я знаю, що це може бути непопулярним сьогодні. Ваш кандидат каже: "Ні, Україна не буде в НАТО за жодних умов", — ніби це питання особистих симпатій. Але це — питання нашої життєво важливої безпеки".

Теги: #нато #україна #туск

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