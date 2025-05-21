Інтерфакс-Україна
Події
10:10 21.05.2025

СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

2 хв читати
СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. За результатами дій на випередження в Одеській області затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для фсб", - йдеться у повідомленні СБУ.

За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

На цей час, йдеться у повідомленні, СБУ вже документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.

Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі.

Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника. Зокрема, щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #одеська_область #сбу #кріт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 20.05.2025
ФСБ Росії вербує українців: ви можете цьому завадити

ФСБ Росії вербує українців: ви можете цьому завадити

10:13 20.05.2025
СБУ затримала 17-річного хлопця, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

СБУ затримала 17-річного хлопця, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

10:04 19.05.2025
СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

17:23 17.05.2025
СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

09:34 12.05.2025
Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

10:58 09.05.2025
Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

17:27 02.05.2025
"Панський маєток" у Василівці під Одесою повернуто державі – Офіс генпрокурора

"Панський маєток" у Василівці під Одесою повернуто державі – Офіс генпрокурора

12:54 01.05.2025
Агропідприємство в Одеській області через ракетний обстріл зазнало збитків на 60 млн грн

Агропідприємство в Одеській області через ракетний обстріл зазнало збитків на 60 млн грн

08:12 01.05.2025
Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

08:11 19.04.2025
Атака на Одещину: російські обстріли пошкодили фермерські господарства

Атака на Одещину: російські обстріли пошкодили фермерські господарства

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ОСТАННЄ

Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Комбат "Маґури" Ширшин пояснив причини своєї публічної заяви

Працівники податкової продавали інформацію з державних баз даних

ДБР затримало військового з Києва за організацію схеми для ухилянтів за $50 тис.

Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА