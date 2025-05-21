Інтерфакс-Україна
Події
07:49 21.05.2025

Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

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Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїль активно готується до можливого удару по ядерних об’єктах Ірану, всупереч поточній політиці президента США Дональда Трампа, який прагне уникнути ескалації в регіоні, повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській розвідці.

За словами американських чиновників, наразі невідомо, чи ухвалили ізраїльські керівники остаточне рішення, однак в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи вирішать вони зрештою завдавати ударів, але ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту "значно зросла за останні місяці".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за словами аналітиків, прагне завадити підписанню угоди між США та Іраном, яку вважає загрозливою для безпеки Ізраїлю. Водночас він не хоче зіпсувати партнерські відносини з Трампом, попри те, що між ними вже виникали розбіжності з ключових питань регіональної безпеки.

"У підсумку рішення залежатиме від дій США та того, якої домовленості досягне Трамп. Але я не думаю, що Нетаньягу піде на крок, який зруйнує відносини з Вашингтоном, не маючи хоча б неофіційного схвалення", – вважає колишній високопосадовець американської розвідки Джонатан Панікофф, який спеціалізується на цьому регіоні.

Інше джерело, обізнане з позицією Білого дому, повідомило, що "США навряд чи допоможуть Ізраїлю здійснити удар, якщо не буде серйозної провокації з боку Тегерана".

Cеред ознак військової підготовки, зафіксованих США, були переміщення авіаційних боєприпасів та завершення військово-повітряних навчань.

 

 

Теги: #іран #ізраїль #удар #сша

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