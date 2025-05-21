Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп почав втілювати в життя план штрафування мігрантів, які не залишають США після остаточного наказу про депортацію, видавши повідомлення 4,500 мігрантам зі штрафами на загальну суму понад $500 млн, повідомив високопоставлений чиновник Трампа на умовах анонімності, щоб поділитися внутрішніми цифрами.

Reuters поспілкувалося з вісьмома імміграційними адвокатами по всій країні, які повідомили, що їхні клієнти були оштрафовані на суму від кількох тисяч доларів до трохи більше ніж $1,8 млн. Одержувачам повідомлень повідомили, що вони мають 30 днів на оскарження в письмовій формі, під присягою і з доказами того, чому штраф не повинен бути накладений.

Як повідомлялось, план адміністрації Трампа, передбачає стягнення штрафів у розмірі $998 на день з мігрантів, які не залишили США після наказу про депортацію.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/low-income-migrants-fined-up-18-million-by-trump-administration-2025-05-20/