Лідер ультраправої партії в Румунії вирішив оскаржити результати виборів президента

Фото: https://unsplash.com/

Лідер "Альянсу за Союз румунів" Джордж Сіміон, який у другому турі виборів програв Нікушору Дану, закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування, хоча раніше він визнав свою поразку.

"Я офіційно прошу Конституційний суд скасувати вибори президента Румунії (травень 2025 р.). З тих самих причин, з яких грудневі вибори було скасовано: зовнішнє втручання з боку державних і недержавних суб'єктів. Цього разу доведено доказами! Ні Франція, ні Молдова, ні будь-хто інший не має права втручатися у вибори іншої держави. Усім румунам: терміново зверніться до Конституційного суду з вимогою скасувати цей фарс", - написав Сіміон у соцмережі X.

Як повідомлялося, підрахунок 100% бюлетенів показав, що проєвропейський мер Бухареста Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Раніше Сіміон визнав свою поразку на виборах і привітав з перемогою свого суперника, мера Бухареста Нікушора Дана. Він пояснив у вівторок, що зробив це, щоб уникнути кровопролиття.

Днями співзасновник Телеграм Павло Дуров розповів начебто про спроби французької розвідки вплинути на політичну ситуацію в Румунії.