Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії двосторонню співпрацю і фінансування виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, провів розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Обговорили багато важливих питань нашої двосторонньої співпраці. Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже $8 млрд отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Також президент поділився деталями вчорашньої розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами.

"Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися", - наголосив Зеленський.