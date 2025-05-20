Інтерфакс-Україна
Події
16:49 20.05.2025

Уряд ініціюватиме збільшення видатків держбюджету-2025 на 400-500 млрд грн - депутат

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Уряд ініціюватиме збільшення видатків держбюджету-2025 на 400-500 млрд грн - депутат

Кабінет міністрів України може запропонувати Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету-2025 через нестачу коштів на забезпечення армії, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі.

Згідно зі словами Железняка, потреби сягнуть 400-500 млрд грн.

"Ситуація один в один з минулим роком, коли видатки на оборону у бюджеті вже значно перевищують заплановані", - наголосив нардеп.

Як написав Железняк, у вівторок почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо восьмого перегляду програми EFF, у зв’язку з цим в кінці червня за її результатами має відбутися схвалення восьмого перегляду, після чого уряд вийде з новиною щодо потреби термінових змін у держбюджет до серпня.

В свою чергу, народна депутатка Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") зауважила, що на попередньому сесійному тижні на годині запитань до уряду на це питання відповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який запевнив що на сьогоднішній день все добре, ресурсів для забезпечення видатків відповідно до держбюджету достатньо.

"Але, що можливо все і якщо буде потрібно, вони (Кабмін - ІФ-У) звернуться до парламенту у частині збільшення дефіциту бюджету саме з необхідністю дофінансування сектору безпеки і оборони. Очевидно, що буде ситуація, як і у минулому році, збільшення дефіциту бюджету вони запропонують, тому що, наскільки я знаю, на сьогодні відбувається наближення статей видатків, і з більш пізнього періоду піднімається наверх, тобто справді в нас після першої половини року може виникнути вже дефіцит на ІV квартал десь, тому треба буде підвищувати дефіцит бюджету", - пояснила Южаніна агентству "Інтерфакс-Україна"у кулуарах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" в Києві у вівторок.

Вона додала, що не знає загальної суми збільшення видатків, проте підкреслила що лишається невизначеність щодо джерела ресурсів, якими планується покрити видатки.

Южаніна припустила, що це можуть бути нові домовленості з партнерами чи внутрішнє запозичення.

"Внутрішнє запозичення – це дуже небезпечно, тому що цей механізм пов'язаний з розкручуванням інфляційних процесів і так далі. Включати друкарський станок або ще щось шукати інше. В принципі, мабуть, для країни і для звичайного громадянина це вже буде нестерпно, важко", - резюмувала вона.

Железняк нагадав, що при підготовці держбюджету Кабмін запевнив парламент, що цього року коштів вистачить.

Теги: #кабмін #видатки #держбюджет

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