Євросоюз заніс до санкційних списків щодо РФ 17 осіб і 58 юридичних осіб - офіційний журнал ЄС

ЄС у межах 17-го пакету санкцій щодо РФ ввів обмеження стосовно 17 фізичних осіб і 58 юридичних осіб, ідеться в публікації офіційного журналу ЄС.

"У ЄС вирішили, що 17 фізосіб і 58 юросіб, відповідальних за дії, які підривають або ставлять під загрозу територіальну єдність, суверенітет і незалежність України, мають бути занесені до санкційних списків", - ідеться в документі.

До санкційного списку також увійшли компанії з КНР, Туреччини, Ізраїлю, Білорусі, ОАЕ.

Водночас списки поповнили АТ "Сургутнафтогаз", АТ "Волзьке пароплавство", ФДБУК Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський" та його директорка Олена Морозова, ректор Московського енергетичного інституту Микола Рогальов, генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" Сергій Когогін, генеральний директор АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Електрон"" Олексій В'язніков.

Крім того, в рамках "боротьби з розповсюдженням або застосуванням хімічної зброї" Євросоюз схвалив санкції проти Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, 27-ї Центрально-науково-дослідного інституту Міноборони РФ і 33-ї Центрального науково-дослідного випробувального інституту Міноборони РФ.