Інтерфакс-Україна
Події
13:07 20.05.2025

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

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Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

Із 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли понад 1,9 тис. релігійних громад, повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

"Взагалі, з того часу, коли Вселенський патріарх дарував Томос про автокефалію Православній церкві України, з Московського патріархату до цієї церкви перейшло більше 1,9 тисяч парафій", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону у вівторок.

На кінець 2024 року на запит агенства "Інтерфакс-Україна" в Держетнополітики повідомляли, що від 2018 року, коли було створено ПЦУ, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ змінили у 2018 році дві релігійні громади УПЦ (МП), у 2019 році - 319 громад, у 2020 році – 30, у 2021 році – 25, у 2022 році – 496, у 2023 році – 471, у 2024 році - 218 громад.

Як повідомлялося, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

21 серпня 2024 року голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що якщо предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій до нього звернеться з бажанням увійти до Православної церкви України, він запропонує справедливу модель.

Теги: #пцу #упц_мп #церква #держетнополітики

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