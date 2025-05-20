Кронпринц Норвегії прибув в Україну

Його Королівська Високість кронпринц Хокон у вівторок, 20 травня, перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляється на сайті норвезького уряду, цей візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Кронпринца супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

Під час візиту до України кронпринц, серед іншого, зустрінеться з українською владою та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку за Програмою Нансена.

Раніше цього року Стортинг (парламент) погодився збільшити норвезьку підтримку Україні на NOK50 млрд ($4,9 млрд) до загальної суми NOK85 млрд ($8,3 млрд) у 2025 році через Програму Нансена. Програма Нансена для України – це найбільша норвезька програма військової та цивільної підтримки, попередньо загальна сума якої становить NOK205 млрд ($20 млрд) на 2023-2030 роки.