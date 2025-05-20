Інтерфакс-Україна
Події
10:29 20.05.2025

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

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Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

Майже три чверті (74%) українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському, не довіряють 22%, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2-12 травня.

Крім Зеленського єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри – волонтер Сергій Притула, якому довіряють 50%, не довіряють – 38%. Досить високі показники довіри має лідер партії "Удар", мер Києва Віталій Кличко, якому довіряють 43%, не довіряють – 47%.

Позапартійному народному депутату фракції "Європейська солідарність" Олексію Гончаренко 27% опитаних довіряють, 41% не довіряють, позафракційному народному депутату Дмитру Разумкову 27% довіряють, 32% не довіряють, 34% не знає, хто він, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенко 25% довіряють, 70% не довіряють, лідеру Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 14%, не довіряють – 80%.

Найменше українців довіряють ексраднику глави Офісу президента Олексію Арестовичу та народному депутату, голові депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрію Бойко (по 7%), а також екснардепу, лідеру забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву (6% довіряють, 47% не довіряють, 43% не знають, хто це).

У результатах опитування відзначається, що 91% респондентів довіряють принаймні одному політику зі списку, у середньому довіряють трьом діячам.

Порівняно з лютим 2024 року довіра до Зеленського зросла, до Притули та Порошенка знизилася, до Кличка та Тимошенко майже не змінилася. У випадку Разумкова та Арестовича помітним є зростання частки тих, хто їх не знає.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних урядові регіонах України серед 1010 респондентів у віці від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% - для показників близьких до 5%. За умов війни до зазначеної похибки додається певне систематичне відхилення.

Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1531&page=1

Теги: #опитування #кміс

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