Інтерфакс-Україна
Події
00:08 20.05.2025

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

1 хв читати

Європейський союз ухвалить 17-й пакет санкцій проти РФ у вівторок, він буде спрямований проти тіньового флоту РФ та російської енергетики, і вже готує 18-й у зв'язку з відхиленням пропозиції про припинення вогню в Україні, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.

"Путін не змінив своїх цілей - він все ще хоче знищити Україну і переписати кордони Європи. Він відкинув пропозиції про припинення вогню і продовжує важкі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною. Завтра ЄС ухвалить свій 17-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту та енергетичних доходів Росії. 18-й вже рухається", - написав Цакхна в соцмережі Х у понеділок ввечері.

Він відзначив, що Естонія твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: https://x.com/Tsahkna/status/1924563321623118001

Теги: #санкції #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:40 20.05.2025
Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

23:23 19.05.2025
Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

23:06 19.05.2025
Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

23:01 19.05.2025
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

22:41 19.05.2025
Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

21:26 19.05.2025
Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

18:39 19.05.2025
Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

16:22 19.05.2025
Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

15:06 19.05.2025
ЄС створює фонд у 150 млрд євро для видачі кредитів на закупівлю озброєнь - ЗМІ

ЄС створює фонд у 150 млрд євро для видачі кредитів на закупівлю озброєнь - ЗМІ

15:03 19.05.2025
ЄС та Велика Британія заявляють про непохитну відданість підтримки Україні – спільна заява за результатами саміту

ЄС та Велика Британія заявляють про непохитну відданість підтримки Україні – спільна заява за результатами саміту

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

ОСТАННЄ

Мерц, Мелоні, фон дер Ляєн та Стубб в цілому задоволені розмовою з Трампом про його спілкування з Путіним

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

Харківський шпиталь продовжує збір на комп'ютерний томограф, попри обіцянку МОЗ замінити зіпсований

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА