ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

Європейський союз ухвалить 17-й пакет санкцій проти РФ у вівторок, він буде спрямований проти тіньового флоту РФ та російської енергетики, і вже готує 18-й у зв'язку з відхиленням пропозиції про припинення вогню в Україні, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна.

"Путін не змінив своїх цілей - він все ще хоче знищити Україну і переписати кордони Європи. Він відкинув пропозиції про припинення вогню і продовжує важкі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною. Завтра ЄС ухвалить свій 17-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту та енергетичних доходів Росії. 18-й вже рухається", - написав Цакхна в соцмережі Х у понеділок ввечері.

Він відзначив, що Естонія твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: https://x.com/Tsahkna/status/1924563321623118001