Інтерфакс-Україна
Події
23:52 19.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1117 дронів-камікадзе та здійснили 4146 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій.

"За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 – безповоротно. Також українські військові знищили один термінал супутникового зв’язку, сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 16 безпілотних літальних апаратів різного типу, одну станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Три бойові броньовані машини та один міномет ворога було суттєво пошкоджено", - повідомив ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24441

Теги: #ворог #генштаб #втрати #війна #атаки

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