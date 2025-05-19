Інтерфакс-Україна
Події
21:15 19.05.2025

Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

1 хв читати
Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів розмову зі своїм китайським колегою Ван І, під час якої, зокрема, обговорили агресивну війну, розв'язану РФ проти України.

"Під час розмови обговорювалися питання закінчення війни в Україні, роль Статуту ООН та безпека транспортних шляхів між і ЄС та КНР", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

В свою чергу, Ван І зазначив, що КНР вітає "готовність вирішити кризу політичним шляхом".

"Китай завжди був відданий миротворчості та сприянню переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх мирних зусиль, включаючи створення групи "Друзі миру" з країнами глобального Півдня. Росія та Україна нещодавно відновили прямі переговори, і, незважаючи на розбіжності в позиціях, вони зробили перший крок до миру. Китай очікує, що всі сторони і надалі продемонструють свою готовність вирішити кризу політичним шляхом і зрештою досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди шляхом продовження діалогу", - зазначив міністр закордонних справ КНР.

 

 

 

 

 

Теги: #польща #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:23 19.05.2025
Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

15:41 19.05.2025
"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

15:02 19.05.2025
В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

13:56 19.05.2025
У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

22:42 18.05.2025
Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

13:09 18.05.2025
Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

09:26 18.05.2025
У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

20:47 16.05.2025
Сікорський: Путін розбудив гіганта, він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться

Сікорський: Путін розбудив гіганта, він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться

14:14 16.05.2025
Українська Coal Energy домовляється з Siltech про видобуток вугілля у Польщі

Українська Coal Energy домовляється з Siltech про видобуток вугілля у Польщі

20:54 15.05.2025
Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

ВАЖЛИВЕ

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

ОСТАННЄ

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Стубб поговорив з Трампом після його розмови з Путіним: тісні відносини між США і Європою тривають

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

Продюсер Володимир Яценко нагороджений французьким орденом Мистецтв та Літератури

Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА