Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн вважає, що угода ЄС з Великою Британією про партнерство у сфері безпеки та оборони активізує співпрацю сторін в оборонній сфері.

"Це посилить нашу співпрацю в ініціативах у сфері безпеки та оборони. Охоплено безліч тем, наприклад, оборонна промисловість, а також військова мобільність, побудова миру, управління кризами та протидія гібридним загрозам. І це лише деякі з них", - заявила глава ЄК у понеділок у Лондоні на пресконференції після першого саміту ЄС-Велика Британія.

За її словами, досягнута на саміті домовленість - це "перший крок до участі Великої Британії в європейській програмі оборонних інвестицій" SAFE.

"Це 150 млрд євро кредитів для спільних закупівель. Таке партнерство у сфері безпеки та оборони відкриває двері до спільних закупівель. Нам потрібен ще один, другий, крок, але ці спільні закупівлі, які ми обговорили, підвищать нашу готовність, закриють військові прогалини, які в нас є, та збільшать - що найважливіше - нашу оперативну сумісність, коли наші збройні сили виконуватимуть спільні місії", - продовжила фон дер Ляєн.

На її думку, це створить нові можливості для оборонної промисловості сторін та "забезпечить сильнішу, більш скоординовану підтримку також і для України".

"Це важливо, або шляхом спільних закупівель військових засобів, які потім будуть доставлені в Україну, або шляхом прямих інвестицій в оборонну промисловість України", - сказала голова Єврокомісії.

Вона повторила тезу ЄС про "тверду прихильність повному і беззастережному припиненню вогню, що веде до справедливого і міцного миру в Україні".