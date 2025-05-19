Інтерфакс-Україна
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18:39 19.05.2025

Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

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Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн вважає, що угода ЄС з Великою Британією про партнерство у сфері безпеки та оборони активізує співпрацю сторін в оборонній сфері.

"Це посилить нашу співпрацю в ініціативах у сфері безпеки та оборони. Охоплено безліч тем, наприклад, оборонна промисловість, а також військова мобільність, побудова миру, управління кризами та протидія гібридним загрозам. І це лише деякі з них", - заявила глава ЄК у понеділок у Лондоні на пресконференції після першого саміту ЄС-Велика Британія.

За її словами, досягнута на саміті домовленість - це "перший крок до участі Великої Британії в європейській програмі оборонних інвестицій" SAFE.

"Це 150 млрд євро кредитів для спільних закупівель. Таке партнерство у сфері безпеки та оборони відкриває двері до спільних закупівель. Нам потрібен ще один, другий, крок, але ці спільні закупівлі, які ми обговорили, підвищать нашу готовність, закриють військові прогалини, які в нас є, та збільшать - що найважливіше - нашу оперативну сумісність, коли наші збройні сили виконуватимуть спільні місії", - продовжила фон дер Ляєн.

На її думку, це створить нові можливості для оборонної промисловості сторін та "забезпечить сильнішу, більш скоординовану підтримку також і для України".

"Це важливо, або шляхом спільних закупівель військових засобів, які потім будуть доставлені в Україну, або шляхом прямих інвестицій в оборонну промисловість України", - сказала голова Єврокомісії.

Вона повторила тезу ЄС про "тверду прихильність повному і беззастережному припиненню вогню, що веде до справедливого і міцного миру в Україні".

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #угода #єс #велика_британія

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