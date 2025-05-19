Інтерфакс-Україна
Події
16:22 19.05.2025

Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

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Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Росії слід дати згоду на беззастережне припинення вогню в Україні, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта на саміті ЄС та Великої Британії у понеділок.

"М'яч - на боці Росії. Разом ми нарощуємо тиск на Росію, зокрема за допомогою нового пакета санкцій, щоб посадити її за стіл переговорів. Росія повинна погодитися на припинення вогню без попередніх умов", - сказав він на спільній пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єром Британії Кіром Стармером.

За його словами, ЄС та Велика Британія єдині в тому, щоб домогтися всеосяжної, довгострокової і справедливої угоди щодо України, яка гарантує її суверенітет і територіальну цілісність.

Теги: #кошта #велика_британія #єс #саміт

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