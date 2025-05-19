Інтерфакс-Україна
Події
15:48 19.05.2025

У "Києві Цифровому" проходить опитування про інструменти для впливу на зміни в місті

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У "Києві Цифровому" проходить опитування про інструменти для впливу на зміни в місті

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, як зробити інструменти для впливу на зміни в місті зручнішими.

"Завдяки вашій участі в опитуваннях та підписам петицій, вулиці міста носять імена героїв, у транспорті працює оплата банківською карткою, а в Цифровому зʼявився сервіс адопції тварин. Лише за минулий рік близько 500 тис. підписів петицій та 3 млн відповідей у опитуваннях стали рушієм для змін на краще. Місто продовжує вдосконалювати інструменти демократії. Поділіться думкою та розкажіть, як зробити вашу взаємодію з містом зручнішою", - ідеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: чи можуть вони впливати на зміни в місті; якими інструментами для впливу на рішення міста вони користуються; звідки найчастіше вони дізнаються про можливості впливу на зміни в столиці; чи стикалися вони зі складнощами при підписанні петицій чи голосуванні в опитуваннях; у якому форматі їм зручніше було би брати участь у публічних консультаціях; як зробити інструменти для впливу на зміни в місті зручнішими.

Опитування триватиме до 25 травня 2025 року.

Теги: #опитування #київ_цифровий

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