Зеленський доручив створити постійну розширену національну переговорну групу щодо перемовин з РФ

Фото: сайт Президента України

Українській делегації на переговорах у Стамбулі 15-16 травня вдалось утримати розмову в гідних рамках, усі російські погрози було відкинуто, українська пропозиція щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо дипломатичного треку закінчення війни та переговорів у Стамбулі 15-16 травня.

"Провів нараду щодо нашої дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального, надійного миру. Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про роботу нашої делегації та переговорний процес у Туреччині. Зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни", - написав він у телеграм у понеділок.

Як зазначив президент, після наради він доручив сформувати "постійну розширену національну переговорну групу".

За оцінкою президента, найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. "Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає", - додав він.

Як зазначив президент, Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. "Делегації України вдалось утримати розмову в гідних рамках. Усі спроби російських погроз було відкинуто. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього", - запевнив Зеленський.

"Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - наголосив Зеленський.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Андрій Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини. Андрій Єрмак представив позиції ключових країн. Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку", - повідомив президент.