Інтерфакс-Україна
Події
08:38 19.05.2025

РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку

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РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація зберігається на покровському напрямку, де захисники відбили 65 штурмів росіян, та лиманському і новопавлівському напрямках, які ворог загалом атакував 46 разів.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України, на харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.

На куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки.

На сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції українських військ.

На краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

На торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На покровському напрямку українські захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.

На новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував українські позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

На гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На оріхівському напрямку українські оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

На придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

На курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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