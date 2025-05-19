Інтерфакс-Україна
Події
06:47 19.05.2025

За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

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За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин Донеччини, що були знеструмлені через ворожі атаки, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що за останню добу енергетики відновили світло для жителів 9 населених пунктів Донеччини, знеструмлених через обстріли.

Зокрема, важкі бої не стихають на Донеччині, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Тільки за вчора вдалося енергетикам повернути світло в оселі 6,3 тисячі жителів прифронтового регіону.

Джерело: https://grids.dtek.com/media-center/press/dtek-donetski-elektromerezhi-povernuv-svitlo-zhitelyam-sche-9-naselenikh-punktiv/

Теги: #дтек #світло

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