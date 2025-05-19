Інтерфакс-Україна
Події
02:37 19.05.2025

Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії

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Лідер правого "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії і привітав із перемогою свого опонента проєвропейського кандитата чинного мера Бухареста Нікушора Дана.

"Я хотів би привітати мого опонента Нікушора Дана, він виграв вибори, це була воля румунського народу. Я дякую понад 5 мільйонам румунів, які довірилися мені", - сказав він.

Також Сіміон закликав своїх прихильників продовжувати "боротьбу за справедливість, за правду, за природну сім'ю, християнську віру і свободу".

Сіміон, який набрав трохи більше 5,2 мільйона голосів визнав, що відчуває "гіркий смак поразки".

Дан став новим обраним президентом Румунії після обробки 99,82% протоколів з виборчих дільниць у країні та за кордоном. У відсотковому співвідношенні Дан отримав 53,78%, а Сіміон - 46,22%. За Нікушера Дана проголосували понад 6 мільйонів румунів.

Як повідомлялося, в Румунії пройшов другий тур президентських виборів. Згідно даних румунського Центрвиборчкому, лідирував в них проєвропейський кандидат Нікушор Дан.

Президент Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана (Nicușor Dan) з перемогою на президентських виборах в Румунії.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=673931925483680

Теги: #вибори #румунія #сіміон

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