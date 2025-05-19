Венс після зустрічі з Зеленським: Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після недільної зустрічі з президентом Володсиром Зеленським у Римі заявив, що США поділяє мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні.

"Сьогодні вдень ми з секретарем Рубіо зустрілися з президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та встановлення тривалого миру", - написав він в соцмережі Х в ніч на понеділок.

Як повідомлялося, в Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський назвав нереалістичними висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови.

Джерело: https://x.com/VP/status/1924196948904423655