Інтерфакс-Україна
Події
01:11 19.05.2025

Венс після зустрічі з Зеленським: Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс після недільної зустрічі з президентом Володсиром Зеленським у Римі заявив, що США поділяє мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні.

"Сьогодні вдень ми з секретарем Рубіо зустрілися з президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та встановлення тривалого миру", - написав він в соцмережі Х в ніч на понеділок.

Як повідомлялося, в Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський назвав нереалістичними висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови.

Джерело: https://x.com/VP/status/1924196948904423655

Теги: #венс #сша #зеленський

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