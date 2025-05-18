Інтерфакс-Україна
Події
20:43 18.05.2025

Уражено пасажирський локомотив під час ворожого обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні - УЗ

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Уражено пасажирський локомотив під час ворожого обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні - УЗ

Київ. 18 травня. ІНТЕРФАК-УКРАЇНА – Пасажирський локомотив уражений внаслідок російського артобстрілу залізничного вокзалу в Херсоні, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона: пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з обласною військовою адміністрацією (ОВА) організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва. Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу.

"Рух всіх інших поїздів - за графіком". – наголосили в УЗ.

Як повідомлялося, російські війська в неділю вдарили з артилерії по Центральному району Херсона, під ударом опинився залізничний вокзал, пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/6888

Теги: #укрзалізниця #ураження #локомотив

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