Інтерфакс-Україна
Події
18:22 18.05.2025

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

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Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили
Фото: https://www.facebook.com

Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова засудила чергову нічну атаку російських "шахедів" по Україні, внаслідок якої загинула у власному будинку жінка, зазначивши, що Росія розуміє лише мову сили.

"Невпинні атаки Росії тривають. Поки вона вдає, що займається дипломатією. Гучні вибухи чути по всій Україні. Жінку вбили у власному будинку в Києві. Росія розуміє лише мову сили", - написала вона в соцмережі Х в неділю.

Як повідомлялося, згідно даних Повітряних сил Збройних сил України, українські захисники збили у ніч на неділю, 18 травня, 88 ударних безпілотники типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами.

Унаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київської області загинула 28-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.

Теги: #матернова #обстріли

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