Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Фото: https://www.president.gov.ua

У Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє пресслужба голови держави.

"В ході зустрічі президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень", - вказується у повідомленні.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.

Глава держави також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Володимир Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню.

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії.