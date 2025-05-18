Внаслідок російського авіаудару по Купʼянську постраждали троє мирних мешканців – прокуратура

У неділю, близько 9:30, ЗС РФ завдали авіаційного удару із застосуванням, за попередніми даними, ФАБ-500 з УМПК, по приватному житловому сектору у Купʼянську Харківської області.

"Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. 55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок. У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).