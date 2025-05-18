Інтерфакс-Україна
Події
13:09 18.05.2025

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

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Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Напередодні президентських виборів у Польщі росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Головний інструмент кремля – спецоперація під назвою Doppelganger ("Двійник"). Це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО. У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.

"Основні меседжі, які використовує кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором "хаосу" у польській політиці", - відзначають в ГУР.

Такі дії держави-агресора, наголосили у відомстві, є частиною ширшої стратегії гібридного тиску РФ на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності.

Теги: #польща #дезінформація #гур_мо #рф

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