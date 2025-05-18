Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки дронів

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Атака російських дронів на Україну в ніч на неділю є терором, який вимагає рішучих дій від країн-партнерів у вигляді військової допомоги Україні та конфіскації активів РФ, заявляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"273 дрони. В одну ніч. Майже 9 годин тривала повітряна тривога. Ось як виглядає "щире прагнення миру" від путіна. Масована атака росії на Київщину забрала життя жінки, поранила трьох людей, серед них — дитина. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено багатоповерхівку, горіли гаражі. Це терор — у найчистішому його вигляді", - написав Стефанчук у Facebook у неділю вранці.

Він відзначив, що щоб зупинити агресора, "потрібні не заяви, а рішучі дії". "Потрібна зброя, системи ППО, конфіскація активів і політична воля. Тому що кожна затримка — це нові руйнування, поранені й загиблі", - сказав голова українського парламенту.