Інтерфакс-Україна
Події
21:02 17.05.2025

Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

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Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по місту Оріхів Запорізької області зросла до трьох, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вдень російський дрон атакував прифронтове місто: "Двох поранених жінок госпіталізували одразу. Ще одній – 25-річній жінці допомога знадобилася пізніше", - написав Федоров у своєму Телеграм-каналі в суботу.

"Зараз усі троє у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - зазначив очільник ОВА.

 

 

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

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