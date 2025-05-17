Зеленський прем'єр-міністру Канади: Ми думаємо, що Путін боїться прямих переговорів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін боїться прямих переговорів з Україною.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Римі в суботу.

"Ми в Туреччині дуже чекали на Путіна, а він не приїхав. Ми думаємо, що він боїться прямих переговорів", - сказав він.

Зеленський зазначив важливість рішення про обмін полоненими, але наголосив, що цього недостатньо.

"У будь-якому разі, я думаю, що рішення про обмін полоненими дуже важливе, але іншим людям потрібно багато. Я сподіваюся, що ми отримаємо цей результат", - сказав він.

Зеленський сказав, що на Росію треба чинити більше тиску.

"Ми маємо чинити ще більше тиску на Росію, на Путіна, щоб якомога швидше досягти миру. Потрібно тиснути на нього, ще більше тиску, ще більше санкцій", - сказав він.

Зеленський подякував партнерам за пакети санкцій.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Канади Карні запевнив Зеленського, що "канадський народ буде непохитним в підтримці народу України".

"Ми захоплюємося тим, що ви робите," - сказав Карні.