Інтерфакс-Україна
Події
19:06 17.05.2025

Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими

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Рубіо після розмови з Лавровим: США закликають припинити війну та вітають угоду про обмін полоненими
Фото: https://www.president.gov.ua/

У результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни та підтримав угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі.

"У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування повинні припинитися. США представили сильний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не упустимо цю величезну можливість. Час закінчити цю війну настав", — написав Рубіо у соцмережі X в суботу.

У свою чергу російський МЗС повідомив, що Лавров відзначив позитивну роль США у проведенні переговорів у Стамбулі та "підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами у цьому контексті".

 

 

 

 

 

Теги: #сша #розмова #рф

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