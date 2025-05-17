Інтерфакс-Україна
Події
13:02 17.05.2025

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, але скрізь очікуються дощі

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Найближчі дні в Україні будуть теплішими, але скрізь очікуються дощі

Помірні дощі очікуються у неділю, 18 травня, у східних та північно-східних областях України, а вдень в Карпатському регіоні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі на Правобережжі 4-9° тепла, на Лівобережжі 8-13°; вдень 12-17°, на південному сході країни 18-23°.

В Карпатах вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві 18 травня місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура 18 травня була в 1909 році (32,1° тепла), а найнижча - в 1941р (3,0° вище нуля).

У понеділок, 19 травня, в Україні місцями невеликі, вдень на Лівобережжі та у південно-західній частині помірні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-західний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с; вдень на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та сході країни 7-12°; вдень 12-17°, на південному сході країни до 20°.

В Карпатах вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві 19 травня місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

Теги: #прогноз_погоди #дощі

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