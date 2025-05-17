Інтерфакс-Україна
Події
10:18 17.05.2025

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

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Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

Дрони Служби безпеки України атакували у п'ятницю склади боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони окупаційної армії, які розташовані поблизу села Перевальне в Криму.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у спецслужбі в суботу, на атакованих складах розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Місцеві жителі повідомляли про дим над територією самої військової частини.

Окупанти також перекрили рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз с.Перевальне. Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі, повідомили у спецслужбі.

Теги: #дрони #склад_боєприпасів #сбу #крим

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