У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

День жалоби оголошений у Сумській громаді в суботу, 17 травня, через загибель людей, які їхали з прифронтового міста Білопілля до Сум, внаслідок удару по автобусу, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"У зв’язку з трагічною подією, що сталася поблизу Білопілля, внаслідок якої загинули 9 людей, у Сумській громаді оголошено день жалоби 17 травня. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написав Кобзар в Телеграм.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару – попередньо - БпЛА "Ланцет" - по автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля-Суми. Початково повідомляли про вісьмох загиблих і п'ятьох поранених, однак врятувати одного із поранених не вдалося.

За даними місцевих пабліків, автобус віз людей, переважно похилого віку, яких евакуйовували з Білопілля, що вже тривалий час перебуває під постійними російськими обстрілами.