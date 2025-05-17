Путін міняє командувачів сухопутних військ РФ – ISW

Путін схвалив зміни у у командуванні російських збройних сил, включаючи нового головнокомандувача Сухопутних військ Росії, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW), у аналітичному звіті за 16 травня.

"15 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення колишнього головнокомандувача Сухопутних військ генерала Олега Салюкова заступником секретаря Ради безпеки Росії. Пов'язане з Кремлем видання "Известия", посилаючись на невказане джерело, 15 травня повідомило, що Міністерство оборони Росії призначило замість Салюкова головнокомандувачем Сухопутних військ Збройних сил генерал-полковника Андрія Мордвічева", - повідомили експерти у звіті.

За інформацією ISW Мордвічев нещодавно обіймав посаду командувача як Центрального угруповання військ (ЦУВ), так і Центрального військового округу (ЦВО) Росії та керував захопленням Росією Авдіївки в лютому 2024 року.

"Російські мілблогери стверджували, що Міністерство оборони Росії також призначило генерал-полковника Валерія Солодчука новим командувачем ЦУВ, а російське видання "Ура" повідомило, що високопоставлене джерело в російських військових колах підтвердило ці повідомлення", - сказано у звіті ISW.

Солодчук, згідно інформації аналітичного центру, нещодавно обіймав посаду командувача Курського угруповання військ та "очолював зусилля Росії щодо ліквідації українського виступу в Курській області".

"Кремль, ймовірно, призначає Мордвічева для поширення позиційної тактики ведення війни та оперативних концепцій для посилення незначного просування – основної тактики, яку російські війська використовували на Авдіївсько-Покровському напрямку – по всіх Сухопутних військах Росії. Призначення Мордвічева свідчить про те, що Кремль схвалює тактику, розроблену під командуванням Мордвічева, а саме використання виснажливих піхотних штурмів", - роблять висновок експерти ISW.