Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

Росія висунула на переговорах у Стамбулі жорсткі територіальні та військово-політичні вимоги, повідомило агентство Bloomberg у п'ятницю, посилаючись на джерела, обізнані з ходом переговорів.

"За словами людей, знайомих з ходом зустрічі… Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ або зброї масового знищення, відмовитися від вимог військових репарацій з боку Росії, а також визнати втрату Криму та чотирьох інших регіонів, які московські війська не повністю окупували", - сказано в публікації Bloomberg.

"Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з цих регіонів і здасть їх, сказали люди, які просили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні дискусії. За їхніми словами, Кремль хоче, щоб усі п'ять регіонів були визнані російськими на міжнародному рівні", - додає агентство зі слів неназваних джерел.

При цьому, наголошується в матеріалі Bloomberg, європейські чиновники не мають жодного уявлення, яку позицію займе президент США Дональд Трамп наступного разу щодо війни Росії в Україні і чи матиме ефект розмова лідерів України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії з Трампом у п'ятницю.

"Хоча європейці висловили розчарування результатами стамбульських переговорів, неясно, чи схилили вони Трампа до більш жорсткого підходу до президента Росії", - зазначають автори публікації.

Публічно європейці дотримуються своєї лінії - санкції будуть запроваджені, якщо Путін і надалі відмовлятиметься від перемир'я. Вони активно вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни.

"Однак у приватних розмовах європейські чиновники розчаровані і спантеличені очевидними постійними коливаннями Трампа, кажуть люди, обізнані з їхніми міркуваннями. Один з них сказав, що вони сподіваються, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни несерйозно ставляться до мирних переговорів, і США повинні рішуче відреагувати", - пише Bloomberg.

Дехто, за словами джерела агентства, все ще вважає, що президент США виконає попередні погрози запровадити так звані вторинні санкції та банківські обмеження проти Москви та її помічників. Зокрема, він може схвалити законопроєкт, підготовлений сенатором США Ліндсі Гремом, який передбачає нові "розгромні" санкції та має двопартійну підтримку в Конгресі.

"Чиновники зазначають, що погляди США на Росію стали жорсткішими за останні тижні, і що посадовці адміністрації Трампа вважають Путіна головною перешкодою на шляху до мирної угоди, сказали джерела, які на умовах анонімності погодилися обговорити приватні розмови", - сказано в публікації Bloomberg. Втім частина посадовців, за словами джерел агентства, скептично ставляться до можливості жорстких кроків з боку Трампа, зокрема передбачених законопроєктом Грема.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-16/europe-waits-to-find-out-where-trump-swerves-to-next-on-russia