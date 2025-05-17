Інтерфакс-Україна
Події
01:47 17.05.2025

Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

2 хв читати

Росія висунула на переговорах у Стамбулі жорсткі територіальні та військово-політичні вимоги, повідомило агентство Bloomberg у п'ятницю, посилаючись на джерела, обізнані з ходом переговорів.

"За словами людей, знайомих з ходом зустрічі… Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ або зброї масового знищення, відмовитися від вимог військових репарацій з боку Росії, а також визнати втрату Криму та чотирьох інших регіонів, які московські війська не повністю окупували", - сказано в публікації Bloomberg.

"Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з цих регіонів і здасть їх, сказали люди, які просили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні дискусії. За їхніми словами, Кремль хоче, щоб усі п'ять регіонів були визнані російськими на міжнародному рівні", - додає агентство зі слів неназваних джерел.

При цьому, наголошується в матеріалі Bloomberg, європейські чиновники не мають жодного уявлення, яку позицію займе президент США Дональд Трамп наступного разу щодо війни Росії в Україні і чи матиме ефект розмова лідерів України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії з Трампом у п'ятницю.

"Хоча європейці висловили розчарування результатами стамбульських переговорів, неясно, чи схилили вони Трампа до більш жорсткого підходу до президента Росії", - зазначають автори публікації.

Публічно європейці дотримуються своєї лінії - санкції будуть запроваджені, якщо Путін і надалі відмовлятиметься від перемир'я. Вони активно вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни.

"Однак у приватних розмовах європейські чиновники розчаровані і спантеличені очевидними постійними коливаннями Трампа, кажуть люди, обізнані з їхніми міркуваннями. Один з них сказав, що вони сподіваються, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни несерйозно ставляться до мирних переговорів, і США повинні рішуче відреагувати", - пише Bloomberg.

Дехто, за словами джерела агентства, все ще вважає, що президент США виконає попередні погрози запровадити так звані вторинні санкції та банківські обмеження проти Москви та її помічників. Зокрема, він може схвалити законопроєкт, підготовлений сенатором США Ліндсі Гремом, який передбачає нові "розгромні" санкції та має двопартійну підтримку в Конгресі.

"Чиновники зазначають, що погляди США на Росію стали жорсткішими за останні тижні, і що посадовці адміністрації Трампа вважають Путіна головною перешкодою на шляху до мирної угоди, сказали джерела, які на умовах анонімності погодилися обговорити приватні розмови", - сказано в публікації Bloomberg. Втім частина посадовців, за словами джерел агентства, скептично ставляться до можливості жорстких кроків з боку Трампа, зокрема передбачених законопроєктом Грема.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-16/europe-waits-to-find-out-where-trump-swerves-to-next-on-russia

Теги: #переговори #реакція #трамп #рф #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:54 16.05.2025
Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

Макрон: Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні - ЗМІ

22:25 16.05.2025
Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

21:55 16.05.2025
Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

21:39 16.05.2025
США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

21:23 16.05.2025
Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

20:12 16.05.2025
Пісторіус заявив, що хоча Путін "зовсім не зацікавлений" в припиненні війни, Європі слід готуватися до можливого припинення вогню

Пісторіус заявив, що хоча Путін "зовсім не зацікавлений" в припиненні війни, Європі слід готуватися до можливого припинення вогню

19:33 16.05.2025
Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

19:08 16.05.2025
Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

18:54 16.05.2025
Кислиця після переговорів у Стамбулі: є багато питань, які можна вирішити лише на рівні лідерів

Кислиця після переговорів у Стамбулі: є багато питань, які можна вирішити лише на рівні лідерів

18:42 16.05.2025
Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Кислиця: тиск на РФ має продовжуватися, ми не повинні розслаблятися на цьому етапі

ОСТАННЄ

Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Зеленський та прем’єр Болгарії обговорили безпекові питання та співпрацю в енергетичній сфері

Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

Мелоні: Ми повинні вимагати припинення вогню та гарантій для Києва

Сікорський: Путін розбудив гіганта, він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА