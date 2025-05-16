Інтерфакс-Україна
Події
22:25 16.05.2025

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі української делегації з представниками РФ, заявивши, що зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням того, аби не посилювати тиск на Росію.

"Якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке: 1000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню", - написав він у Facebook.

Міністр наголосив, що це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків.

"Ну і в цьому контексті — зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч", - наголосив Сибіга.

За його словами, сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Водночас він зазначив, що "для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск".

"Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", - заявив очільник МЗС.

Крім того, він зауважив, що "план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку".

"Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додавати тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне", - наголосив міністр.

Він знову підкреслив, що президент України Володимир Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України. "Про це нам сьогодні прямо сказати всі наші партнери. Наша команда продовжує працювати", - додав він.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid02teYK2jyZac8q59WhBnFduaCVG2vVnwqZF92ToQn2k2MVkpbyHhD7VNWu16JDJGtbl

Теги: #сибіга #переговори #рф #оцінка

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