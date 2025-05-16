Інтерфакс-Україна
Події
21:55 16.05.2025

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

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Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

Друге засідання Міжурядового переговорного комітету (INC) щодо розробки Міжнародного договору про створення Комісії з розгляду заяв для України відбулося у Гаазі в п'ятницю.

У цій зустрічі взяли участь представники понад 50 держав, Європейського Союзу та Ради Європи. Голова української делегації, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра долучилася до засідання онлайн. Вона наголосила, що справедливість для всіх постраждалих унаслідок російської агресії проти України має бути в основі роботи майбутньої комісії.

"Це означає охоплення всієї шкоди, втрат і збитків, спричинених агресією Росії. Не з 2022 року, а з її реального початку у 2014-му. Незаконна окупація Криму, війна на Донбасі та десятиліття руйнувань не мають бути викреслені або забуті. Вибіркова справедливість – це не справедливість", - заявила Ірина Мудра.

Учасники зустрічі детально розглянули проєкт договору, а також обговорили ключові елементи майбутньої комісії: склад, принципи управління та фінансування.

Наступне засідання Міжурядового переговорного комітету відбудеться в липні в Гаазі. Очікується, що переговори щодо створення комісії будуть завершені до кінця року.

 

 

 

 

Теги: #гаага #комісія #компенсація #рф

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