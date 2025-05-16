Інтерфакс-Україна
Події
21:23 16.05.2025

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

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Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Двосторонні українсько-російські переговори у Стамбулі, перші з березня 2022 року, – це важливе вікно можливостей для зупинення кровопролиття, яке відкрилося, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та закликає зберегти відкритими канали діалогу між двома країнами.

"На цьому етапі ми розраховуємо на підтримку всіх наших партнерів тут, щоб зберегти канали діалогу між Україною та Росією відкритими для швидкого встановлення миру", – заявив він у виступі на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Албанії Тирана.

На думку Ердогана, зараз вирішальний момент для того, щоб зброя в Україні замовкла, а основа для миру була закладена.

Він зазначив, що Туреччина продовжує робити свій внесок у всі зусилля, спрямовані на пошук рішення, а всеохопне припинення вогню є пріоритетом.

"З огляду на делікатність процесу, заохочення сторін без будь-якого тиску є дуже важливим для досягнення справедливого та тривалого миру… Як я завжди казав, у справедливому мирі не буде переможених", – вважає Ердоган.

Він також закликав глав держав та урядів припинити гуманітарну катастрофу, яка розгортається протягом останніх двадцяти місяців у Газі, звинувативши прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в безкомпромісній та агресивній позиції, яка ставить під загрозу весь регіон.

"Ми повинні мобілізувати всі наші ресурси, щоб забезпечити постійне припинення вогню, а також доставку гуманітарної допомоги та знову зробити Газу придатною для життя. Нашою головною метою має бути впровадження рішення про створення двох держав, яке буде єдиним сталим рішенням", – заявив президент Туреччини.

 

 

Теги: #україна #ердоган #рф

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