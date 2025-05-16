ТСК по енерготарифам хоче заслухати CEO "Нафтогазу" про механізми погашення 200 млрд грн боргів перед НАК – голова комісії

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з порушень у тарифній політиці в енергетиці хоче заслухати голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького з питання вирішення проблем боргів перед компанією в 200 млрд грн, а також з’ясувати напрямки використання нерозподіленого прибутку АТ "Укргазвидобування" після продажу газу НАК, повідомив голова ТСК Олексій Кучеренко.

"Перед компанією 200 млрд грн боргів – і теплокомуненерго, й інших споживачів. Сподіваюсь, новий очільник "Нафтогазу" пан Корецький вже найближчим часом поділиться з членами ТСК, як він збирається виправляти цю ситуацію", – сказав Кучеренко під час брифінгу у Верховній Раді у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, до накопичення таких боргів призвели "багато років абсолютно неадекватного регулювання цінової політики".

Кучеренко також зазначив, що встановлена Кабміном ціни продажу компанією "Укргазвидобування" газу власного видобутку своїй материнській структурі "Нафтогазу" для забезпечення населення, яка складає 7,24 грн/куб. м, суттєво перевищує собівартість видобутку.

"Ми беремося стверджувати, що ця ціна, м’яко кажучи, не просто покриває собівартість видобутку, а й надає можливість закумулювати 2,5 грн (з куб. м) нерозподіленого прибутку УГВ. Ми насамперед плануємо вивчити, куди йдуть ці 2,5 грн перевищення ціни над економічно обгрунтованою, яка десь залишається, як нерозподілений прибуток", – поділився планами роботи ТСК її голова.

Як повідомлялося, Верховна Рада взяла до відома звіт створеної 30 жовтня 2024 року ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності. Вона також продовжила роботу ТСК ще на півроку й заслухає її звіт до 30 жовтня 2025 року.

За висновками ТСК, чинний тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для НАЕК "Енергоатом" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить приблизно 49 млрд грн на рік.