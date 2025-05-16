Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю провів зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою, на який, зокрема, обговорили хід переговорів з РФ у Стамбулі та посилення тиску на державу-агресора задля досягнення припинення вогню.

"Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі. Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту", - написав Зеленський в телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Президент зазначив, що також обговорили рух України до ЄС.

"Окрема увага – нашому руху до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торгівельній співпраці. Дякую за підтримку України і допомогу в наближенні достойного миру", - акцентував Зеленський.