Інтерфакс-Україна
Події
20:23 16.05.2025

Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

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Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю провів зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою, на який, зокрема, обговорили хід переговорів з РФ у Стамбулі та посилення тиску на державу-агресора задля досягнення припинення вогню.

"Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі. Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакету. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту", - написав Зеленський в телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Президент зазначив, що також обговорили рух України до ЄС.

"Окрема увага – нашому руху до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торгівельній співпраці. Дякую за підтримку України і допомогу в наближенні достойного миру", - акцентував Зеленський.

 

Теги: #кошта #ляєн #зеленський

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