Київ компенсуватиме до 500 тис. грн на переобладнання житла киянам-захисникам з інвалідністю

Київ частково компенсуватиме витрати на переобладнання квартир для людей з інвалідністю І та ІІ групи – до 500 тис. грн., повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда на засіданні Координаційної ради з питань реінтеграції та підтримки киян-Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей.

"Для людей з ампутацією або з числа маломобільних груп, зокрема тих, хто пересувається на кріслі колісному, житло потребує адаптації. Йдеться про розширення дверних прорізів, заміну дверей, зняття порогів, облаштування доступного санвузла тощо. Такі зміни просто необхідні, адже без них людина не зможе комфортно пересуватись в оселі та забезпечити базові потреби", – зазначила Хонда, передає пресслужба КМДА в п'ятницю.

Вона додала, що держава наразі не надає на це кошти. Тому за ініціативи мера Києва Віталія Кличка розробили відповідні зміни до міської цільової програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць України". "Допомога киянам, які захищали й захищають Україну, а також їхнім родинам – один із ключових пріоритетів міста. Зміни вже пройшли необхідні погодження і були сьогодні підтримані членами Координаційної ради. Проєкт рішення передано до Київської міської ради. Далі – винесення питання на голосування депутатів", – сказала Хонда.

Вона також підкреслила, що це рішення – ще один крок у розвитку безбар’єрності в столиці.

Як повідомлялося, Київ збільшив щорічну одноразову матеріальну допомогу для киян-Захисників і Захисниць з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи. Відтепер виплати становитимуть 30 і 40 тис. грн відповідно.