Інтерфакс-Україна
Події
17:29 16.05.2025

ДБР виявило у ексочільника одеської податкової необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн

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ДБР виявило у ексочільника одеської податкової необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили у колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби (ДПС) в Одеській області елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами.

"За матеріалами, зібраними Бюро, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які родина колишнього посадовця придбала за суттєво заниженими цінами — 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно.

"Загальна ринкова вартість машин складала понад 5,3 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Згодом Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання BMW X7 xDrive.

Наразі, для забезпечення позову, Вищий антикорупційний суд арештував автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive.

Теги: #дбр

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