Президентський літак повернувся зі Стамбулу до Тирани – авіаресурси

Літак державної авіакомпанії "Україна", яким користується голова держави, вдень у п’ятницю повернувся зі Стамбулу до Тирани, де наразі проходить саміт Європейської політичної спільноти, у якому приймає участь президент Володимир Зеленський.

Як свідчить інформація авіаресурсів flightaware та airnavradar, літак вилетів зі Стамбулу десь за годину після опівдня.

Напередодні літак доставив президента Зеленського з Анкари, де він зустрічався із президентом Туреччини, до Тирани, а ввечері повернувся до Туреччини, але в Стамбул, де у п’ятницю були намічені українсько-російські переговори. З Тирани ним могли прилетіти до Стамбулу голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, які в п’ятницю разом із головою української делегації Рустемом Умєровим зранку провели зустріч спочатку із спецпредставниками лідерів США, Франції, Великої Британії та Німеччини, а потім зустрілися із держсекретарем США Марком Рубіо, спецпредставником президента США Кітом Келлогом, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином.

За повідомленням ЗМІ, зустріч з американською стороною завершилася біля опівдня, тоді як зустріч з російською делегацію за участі представників Туреччини на чолі з главою МЗС Фіданом стартувала близько 13:30 і тривала майже дві години.