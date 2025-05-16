Інтерфакс-Україна
Події
15:54 16.05.2025

Кабмін вніс ряд змін для удосконалення системи соцзахисту ветеранів та членів їхніх родин

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Кабмін вніс ряд змін для удосконалення системи соцзахисту ветеранів та членів їхніх родин

Кабінет міністрів України затвердив зміни до урядових постанов, спрямованих на вдосконалення системи соціального захисту ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин.

Згідно повідомленням Міністерства у справах ветеранів, урядом погоджено, що е-посвідчення є основним документом, що підтверджує статус ветерана війни.

"Електронне посвідчення ветерана офіційно визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус. Серед ключових переваг — поліпшення надання адміністративних послуг, пришвидшення доступу до соціальних гарантій та зменшення часу на перевірку статусу. Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо — за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - додали у відомстві.

Також врегульовано питання видачі посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника або Захисниці України дітям до 14 років, зокрема, забезпечено безперервне користування усіма передбаченими законодавством пільгами у перехідний період, коли дитина досягає 14-річного віку та очікує на отримання паспорта і посвідчення. 

"Окрім того, враховано специфіку воєнного стану: якщо дитина з батьками перебуває за кордоном і не має змоги особисто звернутися по оформлення посвідчення, її право на пільги не припиняється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уточнення строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, якщо групу інвалідності внаслідок війни було встановлено з переглядом до 1 січня 2025 року, посвідчення залишається дійсним: до 1 листопада 2025 року — для чоловіків віком від 25 до 60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності внаслідок війни; до 1 квітня 2026 року — для інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, крім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, а тим людям з інвалідністю внаслідок війни, у яких перегляд групи мав би відбутися після 1 січня 2025 року, але вони не змогли його пройти вчасно — строк дії їхнього посвідчення продовжується до 1 липня 2025 року.

"Відтепер травму прирівняно до інших ушкоджень здоров’я — таких як поранення, контузія, каліцтво або захворювання — як підставу для встановлення інвалідності чи смерті Захисника чи Захисниці України", - розповіли у відомстві.

Також урегульовано, що ддля того, щоб отримати або відновити паперове посвідчення ветерана (наприклад, у разі його втрати, пошкодження або зміни особистих даних), достатньо надати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, і додаткових підтверджень статусу не потрібно.

Серед іншого установлено, що Мінветеранів надано право видавати посвідчення та листи талонів на пільговий проїзд тим учасникам бойових дій, документи яким раніше оформлювали ліквідовані органи влади без правонаступників. 

Теги: #кабмін #ветерани

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