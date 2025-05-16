Інтерфакс-Україна
Події
15:39 16.05.2025

Стармер: висунувши Путіну ультиматум за відмову від переговорів, ми повинні його виконати

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Стармер: висунувши Путіну ультиматум за відмову від переговорів, ми повинні його виконати
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконаний, що, висунувши правителю Росії Владіміру Путіну ультиматум щодо нових санкцій за відмову від переговорів, союзники повинні його виконати: Путін за це повинен заплатити.

Виступаючи у п’ятницю в Тірані на саміті Європейської політичної спільноти, прем’єр-міністр Великої Британії нагадав, що разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском він "приєднався до Володимира (Зеленського) в Києві на минулих вихідних". "Це є не лише важливим символом солідарності та підтримки через 80 років після закінчення Другої світової війни, але також і нагадуванням про те, що цінності, за які ми боролися 80 років тому, є саме тими ж цінностями, за які ми боремося зараз стосовно України, але й важливим моментом для об'єднання, підтриманого президентом Трампом, навколо аргументу про безумовне припинення вогню, про те, що Путін повинен сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню та висунути, як ми зробили минулих вихідних, цей ультиматум. Тепер, висунувши цей ультиматум, ми повинні бути готові його виконати, бо якщо Росія не сяде за стіл переговорів, Путін повинен заплатити ціну", - переконаний Стармер.

Він також вказав, що "вчорашній день (Путін не приїхав на переговори до Туреччини – ІФ-У) став ще одним доказом того, що Путін несерйозно ставиться до миру". "Росія зволікає та грає в ігри, тоді як Україна показала себе як партія миру. Вашим лідерством, Володимире, протягом усього цього конфлікту, у боротьбі з російською агресією, а також стійкістю і мужністю українського народу ми всі повинні захоплюватися", - додав прем’єр-міністр Великої Британії.

Наголосивши, що саме Україна "є партією миру", Стармер висловив переконання, що "нам усім потрібно об'єднатися як союзники, щоб забезпечити дотримання вкрай необхідного припинення вогню та запровадити санкції, якщо це необхідно".

"Нашим найнагальнішим завданням сьогодні є забезпечення справедливого та міцного миру для України. Справедливого та міцного миру - ці слова - справедливий та міцний, є такими важливими", - підкреслив прем’єр-міністр Великої Британії.

Теги: #путін #стармер

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